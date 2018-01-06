В Москве мужчина упал с 14-го этажа на козырек «Сбербанка»

Вчера, 15:54

В Москве правоохранители начали расследование трагического происшествия, произошедшего сегодня утром на Бутырской улице. Там сотрудник безопасности отделения «Сбербанка» обнаружил на подъездном козырьке тело мужчины.

По информации осведомленных источников, сотрудник охраны «Сбербанка» через несколько минут после выхода на смену услышал звук от падения чего-то тяжелого. Выйдя из помещения, сотрудник безопасности обследовал прилегающую территорию и обнаружил на бетонном козырьке входа неподвижное тело мужчины.

Приехавшие по вызову медики констатировали смерть неизвестного мужчины, произошедшую от падения с большой высоты. Судебно-медицинская экспертиза должна выяснить, был ли жив потерпевший, прежде чем упал на бетонный козырек. Известно, что правоохранители склоняются к версии, что мужчина выпал с 14-го этажа многоэтажки. Ведется следствие. Проверяются записи камер наружного наблюдения и производятся поиск возможных свидетелей.