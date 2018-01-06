В Нальчике нашли тело замначальника СУ МВД КБР

Вчера, 16:00

В Нальчике в служебном кабинете найден труп чиновника Руслана Межгихова, заместителя начальника следственного управления МВД по Кабардино-Балкарии. В ситуации разбираются правоохранители.

Стало известно, что в Нальчике в служебном кабинете найден мертвым Руслан Межгихов. Мужчина находился на должности заместителя начальника следственного управления министерства внутренних дел по Кабардино-Балкарии.

Версии гибели чиновника отрабатывают правоохранители, среди которых и профессиональная деятельность Межгихова. В ситуации разбираются соответствующие органы.