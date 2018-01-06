Пьяный ростовчанин из карабина ранил 5 детей и мужчину

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1 января около 20:00 мск в поселке Углеродовский произошла стрельба. Пьяный местный житель, применив карабин, ранил 5 детей и мужчину. По факту ведется проверка.

1 января около 20:00 мск в поселке Углеродовский произошла стрельба. Пьяный мужчина начал использовать карабин для разбирательств с местными жителями. По его словам, они его избивали, а за это он решил отомстить.

Оружие было направлено на землю, никого не убило. Но мстителю удалось рикошетом ранить 5 детей и мужчину. Все пострадавшие доставлены в больницы района, где им оказали помощь. Владельцу охотничьего ружья «Сайга» придется ответить перед судом за неправомерное использование оружия и ранение детей.

Напомним, в Саратовской области ранили 32-летнего охотника. Мужчина пострадал во время коллективного загона лося. Пострадавшего госпитализировали с ранением в пах. ГУ МВД региона проводит проверку.