В Мордовии собака разорвала лицо 6-летнего мальчика

Сегодня, 13:54

Домашняя немецкая овчарка едва не убила ребенка в Дубенском районе Мордовии. Собака сорвалась с цепи и набросилась на 6-летнего мальчика, нанеся ему серьезные рваные увечья.

Скандальный инцидент начался с безобидных детских игр двоих мальчишек на улице в одной из деревень Дубенского района. Ребята развлекались неподалеку от двора, охраняемого взрослой немецкой овчаркой. Собака не разделила веселья детей, сорвавшись с цепи и напав на 6-летнего потерпевшего. В результате ЧП мальчик получил серьезные рваные раны лица, конечностей и туловища.

Против хозяина озверевшей овчарки организована проверка. Потерпевший ребенок пребывает в стенах одной из больниц Дубенского района Мордовии.