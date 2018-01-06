Женщина умерла после жестких пыток и секс-игр в Берлине

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Правоохранители Берлина констатировали, что найденная 23 декабря около мусорных баков женщина была подвержена пыткам. Предполагаемые подозреваемые свою вину отрицают и заявляют о согласии погибшей на жесткое изнасилование. Ведется следствие.

23 декабря в Берлине было найдено тело 55-летней женщины. Внимание правоохранители обратили на следы пыток на теле погибшей, которую обнаружили возле мусорных баков.

Так, по факту умышленного причинения травм несовместимых с жизнью подозреваются 36-летний Тайфун С. и его 27-летняя спутница Жасмин П. Вину они отрицают, основываясь на личном желании погибшей попробовать жесткое изнасилование. Известно, что подозреваемые уже ранее судимы и пытались скрыться в Турции. По факту смерти женщины ведется проверка.