В больнице Петербурга умер похищенный у «Монпасье» иностранец

Сегодня, 12:11

Сегодня стало известно, что в больнице Петербурга умер иностранец. Он был похищен неизвестными у ТЦ «Монпасье» в Приморском районе города.

По предварительным данным, 5 января рядом с проезжей частью одного из садоводств был обнаружен иностранец. Его экстренно госпитализировали в медицинское учреждение, где диагностировали ушиб головы, сломанный нос и другие серьезные травмы. К сожалению, медикам не удалось его спасти.

В Приморском районе Петербурга на глазах у многих прохожих возле торгового центра «Монпасье» неизвестные молодые люди в количестве пяти-шести человек избили иностранного гражданина, оттянули его к своей машине и затолкали в багажник. После его увезли в садоводство Сестроречье, где оставили на произвол судьбы. По факту инцидента правоохранители проведут оперативно-следственные мероприятия.