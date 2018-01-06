Киберпреступники обманули жителей Волгоградской области на полмиллиона рублей

Сегодня, 11:29

Виртуальные мошенники продолжают наживаться на доверчивости и наивности россиян. За прошедшие сутки киберпреступникам удалось незаконно обогатиться на полмиллиона рублей, одурачив жителей Волгоградской области.

Очень обидно сейчас жителю Николаевского района Волгоградской области, «купившего» скота на 500 тысяч рублей. Доверчивый мужчина нашел в интернете объявление о продаже животных для хозяйства и практически без разбирательств перевел аферисту всю требуемую сумму. Лишь молчанка в ответ образумила потерпевшего, обратившегося в правоохранительные органы.

Не посчастливилось оказаться на крючке у киберпреступников и жительнице Серафимовичского района, предоставившей злоумышленникам номер своей банковской карты для оформления «сделки» по продаже дома. Сравнительно с предыдущим бедолагой, женщина потеряла не так уж и много денег – 35 тысяч рублей.

Работы полиции решила подкинуть и жительница Иловлинского района, попавшаяся на классический «развод». Аферисты позвонили жертве, сообщив об аресте ее супруга за вождение авто в нетрезвом виде. Женщина поверила и, стремясь освободить любимого от ответственности, перевела якобы полицейским 15 тысяч рублей.