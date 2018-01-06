В Петербурге гражданина Панамы ограбили на Невском проспекте

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Вечером 5 января в полицию Санкт-Петербурга обратился гражданин Панамы. Во время прогулки по Невскому проспекту он подвергся ограблению, неизвестные украли его портмоне.

Как информируют правоохранительные органы Петербурга, отсутствие личных вещей панамец заметил около 17:00. В украденном портмоне находились деньги: 800 рублей и 100 долларов, а также карточка ID, водительские права и банковская карта.

Полиция устанавливает обстоятельства инцидента и ведёт расследование ограбления гражданина Панамы.