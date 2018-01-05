В Обнинске два иностранных гражданина забрали у водителя такси ключи от машины

Вчера, 20:15

Пресс-служба УМВД по Калужской области рассказала, что в Обнинске два гражданина ближнего зарубежья совершили ограбление водителя такси. Злоумышленники отобрали у таксиста деньги и ключи от авто.

В правоохранительном ведомстве сообщают, что в органы обратился гражданин с заявлением о совершенном по отношению к нему ограблении. С его слов, на работе он взял обычный заказ от диспетчера. По прибытию на указанный адрес в автомобиль такси сели два мужчины. Во время пути между водителем и его пассажирами возник конфликт, из-за которого мужчину избили, а также похитили его имущество на сумму в 8 тысяч рублей, ключи от автомобиля и документы.

В результате деятельности сотрудников местного уголовного розыска местоположение подозреваемых было выявлено в кротчайшие сроки. Выяснилось, что злоумышленниками являются два молодых гражданина ближнего зарубежья, которым 28 и 24 года. После задержания оказалось, что грабители собирались покинуть РФ.

По факту данного инцидента полиция уже возбудила уголовное дело по статье «Грабёж». Теперь молодым людям грозит тюремное заключение сроком до семи лет. В данный момент подозреваемых держат под стражей.