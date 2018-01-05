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В Киеве задержали женщин, которые отправляли секс-рабынь в Грецию

Вчера, 19:46

Дмитрий Ценов, который занимает пост главы Национальной полиции Украины по Киевской области, на своей официальной странице в Facebook рассказал, что сегодня, 5 января, в аэропорту «Киев» поймали «на горячем» двух жительниц столицы. Они собирались переправить молодых гражданок Украины в Грецию. Там они должны были заниматься проституцией и жить в нечеловеческих условиях.

Как сообщает Ценов, одна из злоумышленниц на постоянной основе с 2013 года проживает в Греции. Женщина и её подруга решили подзаработать «лёгких денег» и создали целую преступную схему. Они оправляли за границу молодых украинок 18-20 лет, которые испытывали проблемы с деньгами. За предоставление иностранцам интимных услуг им обещали бесплатное жильё и зарплату в 5 тысяч евро в месяц.

На самом же дели молодые девушки проживали в нечеловеческих условиях. В Греции их постоянно избивали, выписывали им огромные штрафы, которые вгоняли их в долговою яму.

В наше время задержанным преступницам столичные правоохранители выбирают меру пресечения. Известно также, что уже по факту торговли людьми было открыто уголовное дело.


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