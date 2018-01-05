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Женщину, которой муж отрубил руки в Подмосковье, выписали из больницы

Вчера, 19:40

Женщину, который агрессивный муж отрубил руки в Подмосковье, выписали из клиники. На процедуру реабилитации она отправится в Санкт-Петербург.

Пострадавшую от ревнивого супруга выписали из подмосковной больницы, теперь она пройдёт период реабилитации в северной столице России и вернется к обычной жизни. Своим детям женщина сообщила, что ранее попала в аварию, отныне у нее только имеется одна рука. Ее, почти оторванную, но пришитую талантливым врачом, женщине придется разрабатывать, дабы вернуться к нормальной жизни.
Она не теряет связи с внешним миром. Потерпевшая уже умеет набирать сообщения на планшете, иногда применяет голосовой набор, общается с близкими, поддерживающих ее. Женщина не теряет силы духа и ведет себя очень мужественно.
Руку ей удалось спасти в 71-й московской больнице. Главврач не верил, что это удастся, но его коллеги оказались настоящими волшебниками. Сейчас он безмерно гордится своими докторами.


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