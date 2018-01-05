Жителя Орла осудили за угрозы работнику вилкой

Вчера, 18:55

Эмоциональный житель города Орёл решил выяснить у работника столовой, угрожая ему вилкой, по какой причине его сожительнице долго не платят заработную плату. На это ему ответили, что не имеют отношения к делу.

Сожительница обвиняемого рассказала ему о том, что ей не полностью выплатили зарплату при увольнении. 18 декабря позапрошлого года мужчина пошёл "устраивать разборки". В нетрезвом состоянии пытался вести беседу по телефону с администрацией, но всё так и осталось на своих местах, так как орловец был агрессивен. В столовой мужчина сам положил себе еду в тарелку и отказался за это платить, опираясь на вышеупомянутую задолжность. Дальше он требовал принести ему деньги и начал угрожать сотруднику заведения вилкой, сказав, что в противном случае выколет ему глаз.

Когда приехали сотрудники полиции, агрессивный дебошир успокоился. Как сообщается, раннее провокатор в ходе драки сломал своему товарищу челюсть. В сумме таких преступлений районный суд наказал Орловца и выдвинул один год и два месяца колонии общего режима.