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В Москве задержали мужчину, который подозревается в краже 7,5 млн рублей

Вчера, 18:50

Сегодня, 5 января, сотрудниками московской полиции был задержан житель Подмосковья, которого подозревают в краже 7,5 миллионов рублей. Информацию об этом предоставляется ГУ МВД РФ по Москве.

Ранее к правоохранителям обратился директор одного из столичных автосервисов, который расположен на улице Южнопортовой. Он заявил, что у него пропали денежные средства, которые находились на хранении в его офисе. Общая сумма ущерба, по словам представителей полиции, составила в районе 7,5 миллионов рублей.

В сообщении говорится, что во время проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками южнопортового уголовного розыска ОМВД РФ был задержан на улице Ленина 35-летний мужчина. Подозреваемый, который является жителем Московской области, работает в организации автомехаником. Часть похищенных средств уже была изъята.

Правоохранителями по данному факту уже было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому была избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.


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