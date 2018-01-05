В Тульской области женщина зарезала супруга во время новогоднего застолья

Вчера, 17:42

В городе Узловая Тульской области правоохранителями задержана 56летняя местная жительница, которая подозревается в том, что во время новогоднего застолья зарезала своего 48-летнего супруга. Идет расследование по открытому уголовному делу.

По версии следствия, трагедия произошла на второй день нового года. Супруги, начиная с проводов старого года и встречи нового, прекращали застолье лишь для того, чтобы поспать и сходить в магазин за очередной дозой спиртного. Такой плотный праздничный график, сказался на адекватности восприятия действительности.

В ходе допроса подозреваемая сообщила, что ненадолго заснула за столом, а когда подняла голову, то увидела рядом с молодым супругом соседку. Женщина, не размышляя, схватила кухонный нож и вонзила его мужу в грудь. Тот упал на пол. Супруга вызвала «скорую», но спасти потерпевшего не удалось. Следствие выяснило, что никакой соседки за столом в тот злополучный день не было.