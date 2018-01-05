Житель Москвы зверски забил до смерти свою жену

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Полиция выясняет дело по убийству женщины в Москве, которую зверски забил собственный муж. Ночью пострадавшая была доставлена в больницу из своей квартиры. По словам Рен-ТВ, ссора произошла в доме по улице Остафьевской.

Женщину спасти не удалось. Она так и не пришла в сознание и скончалась в карете скорой помощи. Сообщается, что супруг в ходе ссоры на почве ревности нанёс удары женщине неизвестным предметом в область головы. Последствия таких ударов обратились смертью.

В отношенни мужа умершей по факту произошедшего заведено уголовное производство по статьях умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, что повлекло за собой смерть.