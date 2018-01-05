Очевидцы засняли на камеру жесткое избиение хаски в Сочи

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Интернет-сообщество крайне возмущенно поведением работницы хаски-парка, расположенного в Красной Поляне (Сочи), избивающей собак ногами. Видео в сети опубликовали очевидцы скандального инцидента.

На съемке запечатлено, как работница сочинского хаски-парка матерится на собак, а также избивает беззащитных животных ногами. Четвероногим друзьям людей остается лишь скулить от боли. Живодерка так увлеклась издевательствами над собаками, что не заметила снимающих ее свидетелей. Теперь о жестоком поведении с животными в хаски-парке в Красной поляне знает интернет-сообщество, жаждущее наказания для скандалистки.

Получил ли данный инцидент продолжение в настоящее время неизвестно.