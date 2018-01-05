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В Смоленской области уголовник расстрелял посетителей кафе

Сегодня, 13:56

Следком Смоленской области возбудил уголовное производство против ранее судимого жителя Велижа, расстрелявшего из травматического пистолета посетителей кафетерия. В результате инцидента все остались живы.

Стрельбе возле одного из заведений общепита в смоленской Велиже предшествовал конфликт молодых парней. 2 посетителя кафе вывели на улицу неприятеля для «воспитательной беседы». Дабы не уступать своим оппонентам в силе, юноша позвонил своему ранее судимому брату, попросив оказать помощь. 26-летний уголовник, захватив травматический пистолет, мигом примчался к месту разборок. Без разговоров подозреваемый несколько раз выстрелил 22-летнему и 24-летнему потерпевшим в область головы и шеи, нанеся серьезные увечья. После инцидента смоленского стрелка арестовали правоохранители, раненых парней отвезли в больницу.

Разборки в Велиже закончились без смертей. 26-летнему предполагаемому преступнику вновь предстоит оказаться на скамье подсудимых. С большой долей вероятности он сядет в тюрьму на срок до 5 лет.


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