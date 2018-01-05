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28-летний житель Сиверского занимался сексом с 15-летней школьницей

Сегодня, 13:39

28-летнему житель посёлка Сиверский Гатчинского района грозит уголовная ответственность за то, что он соблазнил 15-летнюю школьницу, а затем занялся с ней сексом.

4 января утром в отделение полиции посёлка Сиверского пришла 48-летняя женщина, работающая продавцом сетевого магазина. Женщина заявила правоохранителям, что её 28-летний односельчанин соблазнил её 15-летнюю дочь. По словам матери ребёнка, в период с 30 декабря 2017 года по 4 января 2018 года мужчина в своём доме на Совхозной улице систематически занимался сексом с её дочерью.

По полученной информации, секс между несовершеннолетним ребёнком и 28-летним мужчиной проходил по обоюдному согласию. Однако закон подобной интимной близости не допускает. В Уголовном кодексе РФ говорится, что до 16 лет установлена половая неприкосновенность.

В данный момент все материалы были отправлены в Следственный комитет, а там уже решат вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось об извращенце, которого разыскивают в Перми. Там пьяный взрослый мужчина в автобусе начал приставать к трём 15-летним девочкам. Никто из присутствующих за них не вступился. Пьяного извращенца, в конечном итоге, вытолкал из автобуса молодой парень, который единственный обратил внимание на происходящее.


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