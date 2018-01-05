Школьники Бурятии попытались ограбить магазин сотовой связи

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3 января пульт дежурной охраны по Муйскому району получил сообщение тревоги. Сигнал поступил с охраняемого магазина сотовой связи одного из посёлков. Школьники из Бурятии попытались проникнуть в магазин сотовой связи.

Экипаж доблестной охраны прибыл по указанному адресу в считанные минуты. В помещении оказались три несовершеннлетних. Их целью было вынести два десятка сотовых телефонов, а также 8 планшетов и десяток ноутбуков. Как оказалось, подростки проникли внутрь посредством подбора ключей. Задержанные охранной малолетние преступники переданы в руки полиции.

Школьники состоят на учёте по делам несовершеннолетних. Как сообщает пресс-служба управления Росгвардии, по совершённому вторжению в салон возбуждено уголовное производство.