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Тольятти: Помощница мирового судьи найдена убитой и завернутой в ковер

Сегодня, 13:00

В Тольятти возбуждено уголовное дело по факту обнаружения трупа помощницы мирового судьи. Тело женщины обнаружили завернутым в ковёр.

Елена Новикова, помощница мирового судьи судебного участка №90 Автозаводского судебного района города Тольятти, обнаружена убитой и завернутой в ковер на балконе собственной квартиры 30 декабря 2017 года. 

По предварительным данным предполагается, что погибшая могла знать убийцу, так как следов взлома в двери ее квартиры не было обнаружено.

Представляется возможным, что убитая могла сама впустить в дом неизвестного. Смерть женщины наступила от множественных ножевых ранении.

Коллеги женщины отзываются о ней только с теплотой и не понимают, кому она могла перейти дорогу, однако в данной профессии всякое случается.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.105 УК РФ.

Официальной информации пока не поступало, но скорее всего ведутся поиски лиц, причастных к совершению преступления.


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