В Забайкалье бухгалтер двух детских садов присвоила 550 тысяч рублей

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Женщина вошла в доверие и незаконными действиями причинила финансовый ущерб детским садам. За два года работы в заведении она присвоила себе примерно пол миллиона рублей. Похищенными средствами работница распорядилась по своим личным нуждам.

Как сообщили в районной прокуратуре, подозреваемая работала в двух учреждениях одновременно и несла материальную ответственность. В 2015 году она решила присвоить денежные средства при помощи намеренного завышения заработной платы сотрудников. Для этого злоумышленница отправляла заявки в казначейства в отделение Сбербанка с ложными документами, заверявшимися электронными цифровыми подписями. В итоге против бухгалтера возбудили уголовный иск по статье мошенничество в крупных размерах.