В Москве пьяный пассажир МЦК ранил двоих охранников станции «Лихоборы»

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В Москве сотрудники МВД арестовали 29-летнего мужчину, ранившего из травматического пистолета двоих охранников станции МЦК «Лихоборы». Потерпевших в ближайшую больницу увезла скорая.

Уголовное преступление произошло поздно вечером 4 января на территории станции «Лихоборы». Охранники МЦК сделали замечание нетрезвому пассажиру. Подозреваемому такой ход развития событий не понравился, и беседа сторон переросла в конфликт с рукоприкладством. В определенный момент 29-летний дебошир достал травматический пистолет и начал палить из него в стражей порядка. Подоспевшие на помощь правоохранители обезвредили и арестовали злоумышленника. Скорая доставила потерпевших охранников в больницу.

Решается вопрос о заведении уголовного дела против московского стрелка. Всего дебошир произвел 4 выстрела из пистолета. Помимо двоих охранников станции МЦК «Лихоборы», никто не пострадал.