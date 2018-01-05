VistaNews.ru


В Москве пьяный пассажир МЦК ранил двоих охранников станции «Лихоборы»

Сегодня, 09:58

В Москве сотрудники МВД арестовали 29-летнего мужчину, ранившего из травматического пистолета двоих охранников станции МЦК «Лихоборы». Потерпевших в ближайшую больницу увезла скорая.

Уголовное преступление произошло поздно вечером 4 января на территории станции «Лихоборы». Охранники МЦК сделали замечание нетрезвому пассажиру. Подозреваемому такой ход развития событий не понравился, и беседа сторон переросла в конфликт с рукоприкладством. В определенный момент 29-летний дебошир достал травматический пистолет и начал палить из него в стражей порядка. Подоспевшие на помощь правоохранители обезвредили и арестовали злоумышленника. Скорая доставила потерпевших охранников в больницу.

Решается вопрос о заведении уголовного дела против московского стрелка. Всего дебошир произвел 4 выстрела из пистолета. Помимо двоих охранников станции МЦК «Лихоборы», никто не пострадал.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.