В Новокузнецке пьяный грабитель поблагодарил полицейских за свой арест

Сегодня, 09:47

В Новокузнецке полицейскими был задержан 32-летний мужчина, на счету которого не одно преступление. Грабитель, пребывая в пьяном виде, принялся благодарить правоохранителей за свой арест.

52-летняя жительница Новокузнецка подала заявление в полицию, в котором указала о нападении на нее неизвестного мужчины. По ее словам, он избил ее и отобрал сумку с документами и банковскими картами.

Полиция быстро задержала подозреваемого. Выяснилось, что ранее он уже был судим и до нападения на женщину совершил еще одно противозаконное действие.

Когда его привели в отделение, он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Однако признался, что действительно напал на женщину, а до этого он проник в чужой автомобиль, который был припаркован во дворах, и украл из него панель от магнитолы, компрессор и другие ценности.

Причиной такого ряда преступлений, по словам задержанного, стали семейные неурядицы с его женой. Видимо, из-за прошлой судимости ему было тяжело найти работу, что нелицеприятно сказывалось на семейном бюджете. Также мужчина выразил благодарность сотрудникам правоохранительных органов за его задержание, так как он понимает, что мог не остановиться на двух преступлениях.