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В Биробиджане ревнивец нанёс 17 ударов ножом возлюбленной и её любовнику

Сегодня, 09:20

В Биробиджане ревнивый мужчина, когда застал свою возлюбленную с её любовником, схватился за нож и нанёс им 17 ударов. Он наносил их быстро и беспорядочно. Ревнивец буквально изрезал область шеи, конечностей и головы.

 Как сообщают правоохранители, ревнивый мужчина, когда застал свою возлюбленную с её любовником, был далеко не в трезвом состоянии. Именно поэтому он плохо понимал, что происходит и последствия своих дальнейших действий, хотя это и не оправдывает его поступка.

Прибывшие на место преступления сотрудники скорой помощи оказались бессильны. Изрезанные мужчина и женщина скончались на месте. Также уточняется, что 37-летний нападавший ревнивец предстанет перед судом. Против него уже возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».


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