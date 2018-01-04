В Липецке в подъезде нашли полуголый труп мужчины

Вчера, 22:35

Полуголый труп мужчины был найден на одной из лестничных площадок подъезда дома в Липецке. Это случилось утром 4 января.

По предварительным данным, мужчина мог быть из гостей компании, которая недавно вселилась в одну из квартир, как предполагают соседи.

На теле найденного мужчины было обнаружено три ножевых ранения. Они были сделаны в грудь, спину и шею.

Жертве было около 41 года, и жил он недалеко от места, где его нашли. Соседи предположили, что убийство произошло в квартире напротив, где этой ночью веселилась компания.