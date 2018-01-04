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В Башкирии мужчина задушил случайную знакомую электрическим проводом

Вчера, 20:41

В ночь перед Новым годом в башкирском городе Учалы произошло преступление во время спонтанных проводов старого года. З5-летний местный житель электрическим проводом задушил 40-летнюю случайную знакомую и пытался вывезти труп.

Благостный сюжет со счастливым концом фильма «Ирония судьбы» не повторился в городе Учалы. Там перед самым Новым годом мужчина встретил незнакомку и предложил ей проводить старый год в гараже. Как сообщают в коммуникационном подразделении регионального следственного комитета, проводы оказались недолгими. Между случайными знакомыми после нескольких выпитых стаканов наступило недопонимание.

Ссора была недолгой и закончилась тем, что на шее женщины затянулся кусок электрического провода. Подозреваемый, увидев, что его жертва не подает признаков жизни, закрыл тело в багажнике автомобиля и пытался вывезти за пределы города. Однако злоумышленник был остановлен автоинспекторами, которым не понравился его стиль вождения. Труп был обнаружен.


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