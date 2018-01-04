В Казани ранее судимый напал на 9-летнего мальчика и надругался над ним

Вчера, 20:27

В Казани ранее судимый мужчина напал на 9-летнего школьника и жестоко надругался над мальчиком. Следователи СК региона арестовали подозреваемого и проводят расследование по данному факту.

Согласно оперативному сообщению пресс-службы СК Казани, стало известно, что 3 января в городе произошло шокирующее преступление против малолетнего ребенка. 9-летний мальчик, ученик одной из школ, стал объектом нападения и надругательства местного 35-летнего жителя. В настоящее время оперативникам удалось арестовать подозреваемого. Им оказался мужчина, который уже ранее был судим. Следователи завели в отношении 35-летнего мужчины уголовное дело.

Если вина его будет доказана в суде, подозреваемого ожидает справедливое наказание согласно действующему законодательству РФ. Подробности процесса выяснения обстоятельств преступления пока не сообщаются, так как процесс расследования не завершен.