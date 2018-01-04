В Петербурге таксист-азиат изнасиловал 21-летнюю пассажирку

Вчера, 18:08

В Санкт-Петербурге таксист-азиат совершил сексуальное преступление. Объектом нападения стала молодая 21-летняя пассажирка, которую он изнасиловал.

Следователи СК Санкт-Петербурга расследуют уголовное дело по факту изнасилования молодой 21-летней местной жительницы. Девушка обратилась за помощью к полицейским 3 января. По ее рассказу, ее изнасиловал таксист во время выполнения заказа. Потерпевшая возвращалась домой в 04:00 утра на такси. Потерпевшая описала своего насильника. Таксист имел явные признаки азиатской внешности, был одет в спортивные штаны и серую кофту. На голове имел вязанную шапку.

Таксист забрал пассажирку и должен был доставить ее домой по указанному адресу. Сначала автомобиль ехал правильно, в направлении КАД. После этого водитель резко изменил маршрут, повернув в сторону деревни Марьино. Проехав немного, авто остановилось и мужчина, набросившись на жертву, жестоко ее изнасиловал. Когда все закончилось, девушку он высадил на ближайшей АЗС, а сам скрылся.