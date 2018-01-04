В Кировске пьяный мужчина сломал супруге челюсть

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В Кировске Мурманской области правоохранители задержали местного жителя, который в ходе продолжения новогодних праздников жестоко избил супругу. При этом пьяный мужчина сломал 28-летней спутнице жизни верхнюю челюсть.

Как сообщают в коммуникационном подразделении кировской полиции, в течение новогодних праздников им нередко приходится выезжать на места происшествия, где бытовые ссоры во время распития спиртного зачастую заканчиваются побоями и насилием. Так случилось и в минувшую среду. Супруги решили продлить праздничное настроение очередным застольем. Однако романтического «ужина при свечах» не получилось. Вспомнились взаимные обиды.

Вспыхнувшая перепалка переросла в семейное побоище, в ходе которого супруг «нокаутировал» спутницу жизни несколькими ударами. Соседи, услышавшие шум бьющейся посуды и крики, вызвали наряд полиции. Правоохранителям, прибывшим на место инцидента, пришлось срочно вызывать скорую помощь, которая увезла пострадавшую женщину в больницу. Дебошир задержан, ему грозит реальный срок.