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В Москве убит балалаечник и дирижёр Дмитрий Калинин

Сегодня, 13:05

В Москве ушёл из жизни известный дирижёр и балалаечник театра "Русская песня" Дмитрий Калинин. Его тело обнаружили 31 декабря со следами ран от ножа.

Дмитрий Калинин родился 8 декабря 1978 года в Набережных Челнах. Знаменитый балаечник, известный под псевдонимом CrazyBalalaika, закончил Саратовскую государственную консерваторию имени Собинова. С 2003-го и поныне работал в Московском государственном музыкальном театре фольклора «Русская песня», художественным руководителем которого является Надежда Бабкина. Дмитрий известен тем, что делал собственные электронные обработки изветных музыкальных произведении. 

Кроме того, Калинин был участником музыкальной группы "После 11". Также Дмитрий Калинин вывступал в дуэте с известным виоланчелистом Борисом Андриановым. Он является лауреатом премии международного фестиваля юмора и эстрадного искусства «Ялта-Москва транзит 2007» в номинации «Музыкальный жанр». 

Последнии раз Дмитрия видели живым утром 27 декабря 2017 года. А 31 декабря его тело нашли с ножевыми ранениями.

Лидер шоу-оркестра "Русский стиль" и его полный тезка Дмитрий Калинин написал в своем микроблоге трогательное послание: «Ушел Дима. Мой друг, коллега, мой полный тезка. Даже отчество совпало. <...> Наш "отряд" понес такую потерю, что никакими словами не описать».

Вечер памяти первого балаечника России состоится 5 января в Набережных Челнах в VIP-зале ресторана Open-City.


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