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В Санкт-Петербурге оперативно задержан автоугонщик

Сегодня, 12:16

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, оперативно задержан подозреваемый в угоне авто Opel. Им оказался 34-летний автоугонщик, который попытался угнать авто в новогоднюю ночь.

 Согласно данным оперативников Санкт-Петербурга, сначала мужчину по приметам объявили в розыск, после чего вскоре его задержали полицейские по горячим следам. Завладев автомобилем на улице Коллонтай в Петербурге, злоумышленник скрылся.

Пойман горе-водитель в Московском районе Питера. Ему инкриминируют статью УК РФ «Кража», которая может грозить уголовным делом и тюремным сроком. Ведется проверка.

Напомним, что ранее в Хабаровске поездка в такси обернулась уголовным делом для злоумышленника.


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