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Пожилой житель Тольятти угрожал убить родственников арматурой

Сегодня, 12:09

Пожилой житель Тольятти угрожал убить родственников арматурой. Избежать кровавой расправы получилось только благодаря своевременному прибытию работников Росгвардии.

Экипажу вневедомственной охраны в ночное время суток поступило сообщение о том, что 61-летний мужчина в одном из домов на улице Юбилейной, вооружившись куском арматуры, угрожает своим же родственникам расправой. Правоохранители прибыли по указанному адресу. Росгвардейцам удалось разоружить пожилого дебошира. С места происшествия изъяли арматуру, а затем вызвали сотрудников полиции.

Выяснилось, что 61-летний дедушка ранее уже был судим. В данный момент против него возбудили уголовное дело. Дебоширу приписывают статью «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

Ранее сообщалось, что в пгт Глеваха, что под Киевом, пятеро малолетних подростков побили 18-летнего парня. Травмированный юноша находится в медицинском учреждении на лечении.


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