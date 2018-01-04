Возбуждено уголовное дело в связи с пожаром в Новосибирской области

Сегодня, 11:55

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с пожаром, который накануне произошёл на складах в Новосибирской области.

Напомним, что недавно на складах в Новосибирской области случился пожар на общей площади в 2000 метров квадратных. Изначально появилась информация о том, что спасатели нашли тела двух погибших в ходе разборов завала. Сейчас же известно о 10 жертвах. На место происшествия недавно прибыли сотрудники силовых структур. На текущий момент, следственный комитет уже возбудил дело по данному инциденту по статье о «нарушении правил безопасности». При этом, пока что нет точных данных о числе пострадавших, которые могли находиться на территории предприятия во время начала возгорания.

Сейчас сотрудники МЧС продолжают очищать территорию, но осложняет работы токсичный дым.