В Чечне расстреляли начальника местной сельской полиции

Вчера, 21:04

В Чечне неизвестные расстреляли руководителя сельского отделения полиции. Трагедия произошла в Шалинском районе, мужчину нашли со следами огнестрельного ранения в области головы.

Согласно сведениям представителей пресс-службы МВД Чечни, 3 января был найден мертвым начальник полиции Шалинского района. Мужчину расстрелял неизвестный злоумышленник, когда тот выходил из гастронома. Главный сельский полицейский не ожидал такой расправы, судя по положению тела, он не видел своего карателя, выстрел был произведен в спину. Так как мужчина двигался, пуля попала ему в затылочную часть головы.

Абубакар Устарханов скончался на месте происшествия на протяжении нескольких минут после выстрела. Нападающий скрылся с места преступления. Сотрудники полиции Чечни проводят расследование произошедшего случая. По последним оперативным данным, есть уже первый подозреваемый. Им оказался 27-летний местный житель, который уже имел ходку «к хозяину». В настоящий момент все дороги в регионе перекрыты, стоят патрули. Оперативники проводят следственные действия по установлению личности возможного преступника.