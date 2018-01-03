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Под Саратовом женщина задушила неверного любовника поясом от халата

Вчера, 20:54

46-летняя жительница Саратовской области подозревается в убийстве своего сожителя и покушении на убийство их общей знакомой, к которой женщина приревновала возлюбленного. По данным следствия, злоумышленница сперва ранила их обоих ножом, а затем задушила мужчину поясом от своего халата.

В региональном управлении СК России уточнили, что трагический инцидент имел место быть накануне, 2 января. Подозреваемая долгое время не могла связаться с любовником и решила, что тот ей изменяет с подругой. Придя домой к последней, женщина застала сожителя в квартире их общей знакомой и учинила по этому поводу ссору. В ходе конфликта она схватила кухонный нож и нанесла им поочерёдно по несколько ударов приятельнице и своему возлюбленному. Не удовлетворившись поножовщиной, подозреваемая принялась душить любовника поясом от халата. Мужчина умер в результате механической асфиксии. Раненую женщину удалось спасти.

Ранее мы писали, что в Нижнем Новгороде мужчина из ревности убил осколком бутылки предполагаемого любовника своей сожительницы.


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