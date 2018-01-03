В Перми муж угнал у экс-жены машину в Нытву

Сегодня, 13:15

57-летний житель Перми решил подарить своей бывшей жене "хороший подарок" на Новый год и угнал её личную машину марки Hyundai. Обнаружили его в Нытве.

Женщина, выйдя на улицу, обнаружила отсутствие своего транспортного средства, вследствие чего сразу соообщила о происшествии в полицию. После чего иномарка была благополучно задержана и изьята у нарушителя сотрудниками правоохранительных органов в городе Нытве. Какими мотивами располагал задержанный, неизвестно.

Над этим будет работать следствие для выяснения обстоятельств. В связи с данным происшествием открыто уголовное дело в сторону бывшего мужа. Об этом рассказали в ГУ МВД России Пермского края.