VistaNews.ru


В Перми муж угнал у экс-жены машину в Нытву

Сегодня, 13:15

57-летний житель Перми решил подарить своей бывшей жене "хороший подарок" на Новый год и угнал её личную машину марки Hyundai. Обнаружили его в Нытве.

Женщина, выйдя на улицу, обнаружила отсутствие своего транспортного средства, вследствие чего сразу соообщила о происшествии в полицию. После чего иномарка была благополучно задержана и изьята у нарушителя сотрудниками правоохранительных органов в городе Нытве. Какими мотивами располагал задержанный, неизвестно.

Над этим будет работать следствие для выяснения обстоятельств. В связи с данным происшествием открыто уголовное дело в сторону бывшего мужа. Об этом рассказали в ГУ МВД России Пермского края.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.