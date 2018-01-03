Сбербанк ликвидировал систему по отмыванию денег в Чечне

Сегодня, 13:08

Система легализации доходов, добытых незаконным путём, действовавшая на территории Чеченской республики, полностью ликвидирована, заявил замглавы правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Он уточнил, что в регионе работали несколько каналов по отмыванию средств.

По словам топ-менеджера, в ходе совместной работы с правоохранительными органами кредитная организация закрыла несколько счетов, которые использовались злоумышленниками в преступных целях.

Также Кузнецов рассказал о мерах, принятых в отношении экс-главы чеченского Сбербанка Сайд-Магомеда Джабраилова. Последнего обвиняли в создании 12 фирм-однодневок для незаконного обналичивания крупных денежных сумм. Руководство Сбербанка приняло решение о его увольнении, в то же время следственные органы в данный момент, как сообщил Кузнецов, в отношении него расследований не ведут.

Ранее Сбербанк начал работу по просвещению клиентов в борьбе с кибермошенниками.