В Томской области подростковая преступность снизилась на 21,5%

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Замгубернатора по безопасности Игорь Толстоносов заявил, что в Томской области подростки меньше стали фигурировать в сводках преступлений. Так, за период с января по ноябрь 2017 года зафиксировано 483 преступлений. Этот показатель на 21,5% меньше, чем в 2016 году.

За период с января по ноябрь 2017 года число преступлений с участием подростков составило 483 случая. Этот показатель на 21,5% меньше, чем соответствующие данные периода 2016 года. Такую информацию обнародовал заместитель губернатора по безопасности Игорь Толстоносов.

Также известно, что в ходе проведения превентивных мер оформлено 2 915 материалов об админнарушениях на родителей и лиц, заменяющих их, которые пренебрегают обязанностями по воспитанию детей.