Во Франции бандиты с автоматами ограбили антикварный салон

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Как сообщает газета Parisien, 2 января в городе Сен-Тропе, Франция, бандиты, воружённые автоматами Калашникова и помповыми ружьями, ворвались в салон антиквариата, разбив витрины, произвели ограбление. При этом они забрали драгоценности, тем самым нанесли ущёрб на общую стоимость в несколько тысяч евро.

Полицейские пытались задержать злоумышленников, которые в свою очередь несколько раз открывали огонь, чтобы скрыться с места происшествия. В ходе перестрелки ни одна из сторон не пострадала. Вследствие этого завязалась погоня на автомобилях. В итоге задержать похитителей драгоценностей не получилось.

По словам правоохранительных органов, вероятно, это организованная группировка. К настоящему времени ведутся поиски данных нарушителей порядка по всему округу департамента Вар.