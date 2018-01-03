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Пьяный судья в Киеве после ДТП хотел скрыться на автомобиле «скорой»

Сегодня, 12:03

Жители Киева не дали скрыться с места совершения ДТП одному из участников аварии, коим оказался судья местного районного суда. Служитель Фемиды, находящийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, серьёзных травм не получил, но под предлогом необходимости оказания ему неотложной медицинской помощи потребовал от медиков «скорой» увезти его в больницу.

Инцидент произошёл накануне в Киеве возле Житомирского шоссе. Иномарка, за рулём которой находился судья Киево-Святошинского райсуда Дмитрий Усатов, совершил манёвр обгона и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с движущимся во встречном направлении автомобилем Renault. Водитель последнего в ходе ДТП получил серьёзные травмы и был экстренно госпитализирован. Предполагаемый виновник аварии остался невредим, но вскоре начал жаловаться медикам на ухудшение самочувствия и требовать увезти его в больницу. Окружившие место происшествия местные жители решили, что судья пытается сбежать и не дали машине «скорой» вывезти мужчину.

Ранее мы писали, что в Ростове-на-Дону водитель Audi в ходе дорожного конфликта избил мужчину, управлявшего другим автомобилем, после чего скрылся.


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