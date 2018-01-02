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В Таганроге водитель с ножом напал на пешехода

Вчера, 21:43

В Таганроге водитель с ножом напал на пешехода. Данное происшествие уже активно обсуждают в местных пабликах «ВКонтакте».

В сообщении очевидцев указано, что инцидент произошёл на пересечении Октябрьской и Смирновского. Известно, что мужчина хотел просто перейти улицу. Рядом с ним оказался отечественный ВАЗ, за рулём которого и находился злоумышленник. Сначала он сигналил стоящему впереди авто, где находилась автоледи. Мужчина остановился около ВАЗа, и попросил не вести себя грубо по отношению к слабому полу. Водитель успокоился, в мужчина продолжил своё движение. Потом ему кто-то крикнул, что разгневанный водитель бежит за ним. Оказалось, что он вооружился ножом. Злоумышленнику удалось нанести удар острым предметом пострадавшему. После происшествия, виновный скрылся. Мужчину доставили в местное медицинское учреждение и провели операцию на руке, так как его кость была сильно повреждена.

Сейчас правоохранители занимаются поиском злоумышленника.


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