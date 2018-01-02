Пьяная женщина до смерти забила свою дочь

Вчера, 20:03

В полицию Бурятии обратился мужчина, сообщив, что пропали его гражданская жена и полуторагодовалая дочка. По его словам, он связался со всеми друзьями и родственниками, однако никто из них не знал о местонахождении пропавших. Полицейские организовали розыск девочки и матери, а через некоторое время, на расстоянии около километра от дома, было обнаружено тело мертвой девочки с признаками насильственной смерти.

В ходе расследования, сотрудникам правоохранительных органов удалось найти свидетеля, который видел пропавших. Им оказался водитель маршрутки, который накануне подвозил женщину с ребенком, он сообщил полицейским, где именно их высадил. Через некоторое время нашли и женщину, которая распивала спиртные напитки в компании бомжей недалеко от места обнаружения тела девочки.

Как стало известно, ранее, в то время, как муж был на работе, женщина направилась в гости к его родственникам, где они все отметили приближающийся праздник. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, она вернулась домой, где начала укладывать девочку спать, однако та начала капризничать. Нетрезвая женщина, чтобы утихомирить дочку, нанесла ей несколько ударов по голове пультом от телевизора, после чего та перестала двигаться. Подумав, что ей удалось успокоить девочку, она легла спать, а наутро поняла, что девочка мертва. Испугавшись уголовной ответственности за убийство, она решила избавиться от тела дочки, и выбросила ее около лесополосы на окраине, после чего сбежала.

По факту данного происшествия возбуждено уголовное дело.