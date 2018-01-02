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В клубе Оренбурга в ходе драки девушка напала на другую с "розочкой"

Вчера, 18:49

В клубе «Сохо», который расположен на улице Салмышская в городе Оренбург, накануне вечером разгорелась серьезная драка между двумя посетительницами заведения, в которой одна из участниц нанесла несколько порезов другой девушке разбитой бутылкой.

Как стало известно, сначала между двумя представительницами слабого пола произошла крупная сора, которая затем перешла в драку, закончившаяся настоящей поножовщиной. Как сообщают очевидцы, после словесной перепалки, одна девушка вооружилась «розочкой» из разбитой бутылки, и набросилась на вторую участницу, порезав ее несколько раз. После оказания первой помощи, медики сообщили, что серьезных травм у девушки нет. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по данному делу.


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