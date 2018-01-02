В Череповце задержан "похититель колбасы"

Вчера, 18:28

В первый день нового года житель Череповца был задержан за попытку украсть из местного магазина палку колбасы.

Вечером на пульт дежурного Росгвардии по Череповцу поступил сигнал тревоги из супермаркета, расположенного на Архангельской улице. На место происшествия была выдвинута бригада охраны. При подъезде к месту вызова, сотрудники увидели бегущего по улице мужчину, которого догонял другой. Росгвардейцы немедленно отреагировали и задержали убегающего мужчину.

Впоследствии стало известно, что работник магазина на видеозаписи с камер видеонаблюдения заметил мужчину, который сунул под куртку колбасу и пошел мимо кассы, не заплатив. Продавец нажал на кнопку и побежал догонять преступника. Во время бега вор выбросил украденный продукт, однако ему это действие никак не поможет. Мужчина был передан сотрудникам правоохранительных органов. 42-летнему местному жители предъявят обвинения по 161 статье, части 1 УК РФ.