В Калининграде в новогоднюю ночь рецидивист позарился на шубку из нутрии

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В Калининграде в новогоднюю ночь вор-рецидивист позарился на женскую шубку из нутрии. Это произошло рядом с одним из домов на улице Чекистов.

Правоохранителей вызвали его жильцы. Они увидели, что перед самой подъездной дверью дерутся двое мужчин. Женщина, стоявшая неподалёку от них, громко звала помощи.

Как позднее выяснилось, женщина возвращалась под утро из гостей. В это время и произошло нападение неизвестного. Сначала он повалил женщину и выхватил из её рук сумочку.

Потом он увидел, что на потерпевшей недешёвая шубка из нутрии. Он потребовал от женщины снять её. Неизвестно, что бы произошло далее, если бы не случайный прохожий.

На помощь женщине пришёл мужчина, видимо, также возвращавшийся домой. У них с грабителем завязалась драка. В результате серьёзной потасовки, ему удалось скрутить нападавшего. Затем подоспел наряд полиции.

Злоумышленник, которому 39 лет, уже во всём признался. Он оказался рецидивистом, совершившим не одно преступление. Шуба и сумочка возвращены потерпевшей. Какую благодарность получит её спаситель, не сообщается.