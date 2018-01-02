На границе Крыма задержан украинец с запрещенными лекарствами

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По информации сотрудников пресс-службы пограничного УФСБ, на границе Крыма задержан украинец, который пытался провезти запрещенные лекарства. По словам мужчины, он не знал, что эти препараты нельзя ввозить в Россию.

На границе Крыма в ходе осмотра ручной клади 44-летнего гражданина Украины, который находился за рулем Volkswagen, были обнаружены двадцать ампул лекарственного препарата. Они числятся в списке запрещенных для ввоза на территорию Российской Федерации. Как пояснил украинец работникам пограничного контроля, он даже не предполагал, что препарат запрещен российским законодательством. По факту инцидента будет проведена проверка.

Это не первый случай с украинцами, к примеру, в декабре месяце, 50-летний подданный Украины на ПП «Джанкой» намеревался провести винтовочные патроны и был задержан пограничниками.