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Под Киевом нашли тело пропавшей правозащитницы Ноздровской

Сегодня, 10:36

Пропавшую ранее Ирину Ноздровскую нашли правоохранители под Киевом без признаков жизни со следами насильственной смерти. По факту возбуждено уголовное дело. Девушка пыталась доказать факт вины племянника судьи в смерти своей сестры.

Глава профсоюза МВД Илья Кива подтвердил журналистам информацию о смерти Ирины Ноздровской, которая славилась своей омбудсменской карьерой. По словам чиновника, под Киевом в реке было обнаружено обнаженное тело девушки. Возбуждено уголовное дело по факту убийства. Фигурантами дела могут стать пока две стороны: возлюбленный Ноздровской и племянник местного судьи. Известно, что долгое время Ирина пыталась привлечь к ответственности виновника смерти своей сестры, но безуспешно. Теперь правоохранители отрабатывают все версии и обещают найти виновных. Общественность требует у власти объективного и оперативного расследования данного дела, поскольку видят в этом случае заказной характер расправы с омбудсменом.


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