В Петербурге отец почти год насиловал родную дочь-второклассницу

Сегодня, 12:22

Женщина, проживающая в Калининском районе Петербурга, подала сотрудникам полиции заявление, в котором указала, что ее бывший муж насиловал их дочь почти год.

Как выяснилось из заявления, с января текущего года экс-супруг применял извращенные действия к их общей восьмилетней дочери. Сообщается, что секс с родной дочкой-второклассницей мужчина устраивал в доме бывшей жены.

На данный момент подозреваемый в педофилии разыскивается следователями. Все подробные обстоятельства выясняются.

А 27 декабря в Перми был осужден маньяк-педофил, изнасиловавший четверых детей, из одного убив. Еще двоих он попытался похитить, но этого сделать не удалось. Его жертвами становились дети возрастом от 7 до 11 лет, а преступления совершались с 2011 по 2017 с перерывом в три года.

Также известно, что в начале года общее количесство изнасилованных детей достигает 1101. Ежегодная сумма сексуальных преступлений с детьми превышает 14 тысяч.