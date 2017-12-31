В Тольятти воров новогодних гирлянд засекли по видеокамере

Вчера, 22:40

В Тольятти на улице Ворошилова произошло наглое ограбление по-новогоднему украшенного подъезда. Воры стянули все гирлянды и мишуру с праздничного здания. Данное преступление было заснято ближайшими камерами видеонаблюдения.

В пабликах Тольятти в соцсетях удивляются - неужели они не увидели камеры и насколько сильно нужно было хотеть забрать какие-то новогодние огоньки домой. Интересно, что преступников даже ни на секунду не остановило то, что мишура и гирлянды были чуть ли не прибиты, довольно крепко примотаны и привязаны.

На видеосюжете четко видно, как один из злоумышленников срывает новогодние огоньки, скручивает гирлянды и засовывает себе в карман, а затем убегает.

Ранее сообщалось о том, что подобное ограбление произошло в Архангельске, где вор не поленился забраться на лестничные перила вырвать гирлянду и также скрыться с места преступления.