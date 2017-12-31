Два пьяных пешехода набросились на водителя в Рязани посреди дня

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В Рязани два пьяных пешехода совершили нападение на водителя. Эта тема стала самой обсуждаемой в социальной сети – обозреватели возмущены до предела своих возможностей.

Шокирующая информация была опубликована на просторах социальной сети. Жители Рязани узнали, что 30 декабря в городе было совершено нападение на одного из водителей транспорта на улице Вокзальной. Злоумышленников было всего двое, и они были пьяными. Интернет-комментаторы, среди которых были водители-очевидцы, рассказали в социальной сети, что инцидент произошел 30 декабря в дневное время.

На улице Вокзальной два пьяных пешехода решили пересечь проезжую часть в неположенном для этого месте. После того, как хулиганы оказались на дороге, они чуть не попали под колеса первого же автомобиля. Вместо извинений, парни вытащили водителя из автомобиля и начали избивать. От травм и побоев пострадавшего спасло то, что он вовремя пригрозил пьяным применением слезоточивого газа из персонального баллончика.